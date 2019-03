Mourinho: "O Real Madrid tem um treinador e eu o respeito"

Técnico negou contato com o clube merengue após eliminação na Champions League

Um dos nomes mais ventilados para assumir o comando do Real Madrid caso Santiago Solari perca o cargo futuramente, o técnico José Mourinho voltou a falar sobre um possível retorno ao Bernabéu e negou que tenha sido procurado pelo clube merengue.

"Telefonema do Real Madrid? Você está falando hipoteticamente, não há nada, não teve o mínimo de contato, eu não enviei nenhuma mensagem para ninguém, rumores no futebol são normais", disse.

"Real tem treinador e eu o respeito. É um motivo de orgulho, mas não há nada além disso", completou.

Demitido de Old Trafford em dezembro de 2018, Mourinho já disse que não teria problema em retornar ao Real Madrid. O atual dono do posto, Santiago Solari, ocupa o cargo desde novembro, quando foi efetivado do Castilla, “time B” dos merengues.