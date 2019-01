Mourinho não treinará o Benfica, garante jornal

Treinador pretende seguir trabalhando mais alguns anos fora do seu país

José Mourinho não será o substituto de Rui Vitória no Benfica. Em matéria publicada neste domingo (6), o jornal português O Jogo diz ter ouvido de uma fonte oficial próxima ao treinador que o mesmo está decidido a seguir trabalhando fora do seu país por mais algumas temporadas.

Sem chances de trazer o ex-treinador do Manchester United de volta para o Benfica no momento, o presidente Luís Filipe Vieira deve ir atrás de Luís Castro, treinador do Vitória de Guimarães.

No último sábado (5), inclusive, o Vitória de Guimarães emitiu um comunicado reclamando da postura do Benfica de ter entrado em contato diretamente com Luís Castro.