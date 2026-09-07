José Mourinho, técnico do Real Madrid, ressaltou que seu principal objetivo no confronto contra a Inter de Milão nesta terça-feira, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, é conquistar a vitória, destacando que um bom desempenho por si só não é suficiente para ele.

Sobre o que deseja amanhã no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Mourinho disse, durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida: "Quero vencer. Posso dizer que quero que joguemos bem, mas jogamos bem contra o Betis e perdemos. Quero vencer".

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Sobre a reação de seus jogadores após a primeira derrota nesta temporada, ele afirmou: "Vi-os como gosto de vê-los. Estavam arrasados no vestiário depois da partida, depois se recuperaram bastante no treino de ontem, domingo, e hoje tudo voltou completamente ao normal".

O treinador português acrescentou: "Depois de analisar a partida que disputamos, ficamos cada vez mais convencidos de que fizemos um bom jogo. Jogamos contra uma equipe forte, e os erros que cometemos da nossa parte não são habituais. Estamos bem. Temos alguns problemas no meio-campo antes do jogo de amanhã, mas vamos jogar e vamos competir".

Mourinho falou sobre suas lembranças no estádio Santiago Bernabéu, dizendo: "No Bernabéu, venci o título da Liga dos Campeões da Europa (com a Inter de Milão diante do Bayern de Munique), mas também perdi uma semifinal nos pênaltis (com o Real Madrid contra o Bayern de Munique). Vivi os melhores e os piores momentos neste estádio".

Sobre a possibilidade de contar com Trent Alexander-Arnold no meio-campo contra a Inter, Mourinho limitou-se a dizer: "Não vou comentar sobre isso".

"Não devo nada ao Real Madrid"

Sobre se devia ao Real Madrid a conquista da Liga dos Campeões da Europa, Mourinho disse: "Não. São dois períodos diferentes. Encerrei meu trabalho em 2013, e vencemos o que vencemos e perdemos o que perdemos. Demos tudo o que tínhamos, e aquela etapa terminou".

E completou: "Isso não tem nada a ver com o passado. Estamos diante de dois momentos diferentes na história do Real Madrid. É assim. Em 2010, o Real Madrid não chegava às quartas de final e não jogava uma semifinal da Liga dos Campeões da Europa havia muitos anos. Já agora, venceu 6 títulos da Liga dos Campeões… são períodos completamente diferentes".

O ex-treinador da Inter de Milão prosseguiu: "Se você me perguntar se estou empolgado para vencer a Liga dos Campeões com o Real Madrid, com certeza sim. Mas isso é algo completamente separado do contexto da etapa anterior".

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