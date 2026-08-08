O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, elogiou a condição de seu astro brasileiro Vinícius Júnior, após sua primeira participação com a equipe durante o período de preparação para a nova temporada, considerando que o jogador precisa de algum tempo para recuperar sua plena forma física.

O Real Madrid venceu o Ferencváros, da Hungria, por 2 a 1, na noite deste sábado, em partida amistosa disputada no estádio Groupama Aréna, na capital húngara, Budapeste.

Mario Rivas marcou o primeiro gol do Real Madrid, antes de Carlos Espí ampliar para 2 a 0, enquanto Kenan Kodro fez o gol da equipe húngara.

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A partida marcou a primeira aparição tanto de Vinícius Júnior quanto de Bernardo Silva com o Real Madrid neste período de preparação, já que ambos entraram como reservas no segundo tempo, após seu retorno tardio aos treinos devido à participação na Copa do Mundo.

Mourinho disse sobre Vinícius, em declarações à mídia do clube merengue após a partida: "O mais importante é a renovação. A renovação do contrato é uma fonte de felicidade para ele, claro, mas também é uma fonte de felicidade para todos nós".

E acrescentou o treinador português: "Ele fez poucos treinos, ele e o Bernardo, e são jogadores que entraram na partida depois de terem participado dos treinos há apenas duas semanas".

E prosseguiu: "Eles jogaram sentindo cansaço e fadiga, resultado do esforço e do trabalho que realizamos. Eu não esperava do Vini hoje que ele pegasse a bola, corresse 50 metros com ela e marcasse um gol".

Mourinho acredita que Vinícius recuperará seu nível gradualmente, ao dizer: "Esse processo leva o seu tempo, e com certeza ele estará em melhores condições na próxima quarta-feira (diante do Deportivo La Coruña)".

A forma física de Bernardo

E sobre Bernardo Silva, que chegou recentemente do Manchester City, o treinador do Real declarou: "Bernardo é um jogador muito importante. Ele é do tipo de jogador que se desliga completamente do trabalho mental e não faz nada durante o período de férias, e voltou com uma forma física muito inferior, que precisa ser desenvolvida".

E completou: "Mas Bernardo é um jogador extraordinário que nos dá uma excelente saída de bola, seja jogando em uma posição mais recuada ou no meio-campo (na posição de 6 ou 8). Durante a partida, vi que ele estava sem força física, então o adiantei para a posição de 10, e coloquei Cestero para dar mais estabilidade ali. A posição de 10 é outro local em que Bernardo se sente confortável".

E prosseguiu Mourinho: "Ele é do tipo de jogador que pode atuar em 3 ou 4 posições, e isso é algo excelente para qualquer treinador. Especialmente porque queremos um elenco pequeno, composto por apenas 20 jogadores, além dos lesionados como Rodrygo, Militão e Ferland, que não conseguiremos recuperar nas próximas semanas".



