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mourinhoGetty Images

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Mourinho: Escolheria este jogador para vencer a Bola de Ouro

Bola de Ouro
Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
J. Mourinho
K. Mbappe
Espanha
Itália
Portugal
França

A lista foi anunciada ontem

José Mourinho, técnico do Real Madrid, revelou seu favorito para vencer a Bola de Ouro de 2026.

A revista France Football, em parceria com a Uefa, anunciou na última terça-feira a lista de candidatos ao prêmio da Bola de Ouro, que incluiu 30 jogadores.

Por sua vez, José Mourinho acredita que a ausência de um título coletivo não deveria impedir Kylian Mbappé de conquistar a Bola de Ouro. Em entrevista ao canal "Canal Plus", após a vitória do Real Madrid sobre a Inter de Milão por 2 a 1 na Liga dos Campeões, o treinador português defendeu a indicação de seu atacante.

 Mourinho explicou: "Até mesmo o melhor jogador do mundo pode passar por uma temporada sem nenhum título. Você pode vencer tudo e, ainda assim, não ser o melhor jogador do mundo."

 Em seguida, anunciou claramente sua escolha, dizendo: "Claro, vou votar em Mbappé."

 Trata-se de um grande apoio ao francês, cujo nome consta na lista dos trinta candidatos anunciada na terça-feira.

Mbappé defende publicamente sua candidatura ao prêmio, apesar de a temporada ter terminado sem a conquista de nenhum grande título com o Real Madrid e a seleção francesa.

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 O capitão da seleção francesa, que liderou a lista de artilheiros do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo na última temporada, acredita ter feito história na Copa do Mundo (o maior artilheiro histórico) e considera que "este ano pode ser o ano" de sua primeira conquista da Bola de Ouro.

 Ele explicou na última segunda-feira: "Quando você joga pelo Real Madrid, o melhor clube do mundo, inevitavelmente você passa a estar associado a esse tipo de prêmios individuais."

 Ibrahima Konaté também anunciou que votará em seu compatriota, que saberá o resultado no dia 26 de outubro, em Londres.

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