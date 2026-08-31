O Real Madrid recebe a Inter de Milão na próxima terça-feira, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Segundo a rede Defensa Central, José Mourinho, técnico do Real Madrid, iniciará a partida contra a Inter de Milão com problemas no meio-campo, por causa da ausência de três jogadores.

Nenhum dos três — Arda Güler, Bernardo Silva ou Eduardo Camavinga — estará disponível, em razão de suspensão, depois de os três jogadores terem sido expulsos em sua última partida europeia na edição passada da Liga dos Campeões da Europa.

Mourinho terá de montar um meio-campo totalmente novo diante da Inter de Milão no Santiago Bernabéu, depois que 3 de seus 4 jogadores titulares do meio-campo foram expulsos na temporada passada durante sua última partida na Liga dos Campeões.

Camavinga e Arda Güler receberam o cartão vermelho diante do Bayern de Munique na partida de volta das quartas de final da competição, enquanto Bernardo Silva foi expulso diante do Real Madrid na volta das oitavas de final.

No momento, o cenário mais provável para a partida é que o Real Madrid tente recuperar os serviços de Aurélien Tchouaméni, com o francês formando dupla com Fede Valverde no meio-campo.

Para isso, a ideia é que Tchouaméni ganhe alguns minutos diante do Real Betis pela LaLiga, mas isso ainda não está confirmado.

Até agora, Tchouaméni não disputou nenhuma partida nesta temporada por causa de lesão, depois de ter voltado das férias sofrendo com algumas dores que o impediram de alcançar o mesmo nível físico dos companheiros.

Por outro lado, Thiago Pitarch também está lesionado, o que significa que Mourinho será obrigado a montar um meio-campo competitivo com as opções limitadas de que dispõe, em uma das partidas mais delicadas e difíceis da fase de liga.

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