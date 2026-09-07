José Mourinho, técnico do Real Madrid, revelou sua avaliação sobre o confronto com a Inter de Milão, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

Mourinho disse, na coletiva de imprensa da partida: "Vamos disputar amanhã um jogo pela Liga dos Campeões da Europa e, como já disse antes, ele não é de importância máxima porque não define nada, não é um jogo eliminatório e não é uma fase de grupos como acontecia antes, quando o grupo tinha 4 times".

E acrescentou: "Temos outras 7 partidas e acredito que nós e a Inter de Milão vamos nos classificar. Vejo como muito possível que o confronto entre Real Madrid e Inter de Milão se repita no futuro, quando as coisas ficarem mais sérias, mas será apenas um jogo que se disputará amanhã, e cada ponto nele é importante, e com certeza um grande time como a Inter de Milão também virá em busca dos pontos. E é isso que nós vamos tentar fazer".

Sobre as ausências no meio-campo, o treinador português comentou: "Vou ser franco, eu poderia ficar cinco minutos dando voltas e mais voltas em torno da resposta, mas vou ser sincero com você. É evidente que esses três não vão jogar. Estão ausentes por suspensão. Não sei, o algoritmo por trás da tabela de jogos, não sei se é italiano ou não, mas escolheu que jogássemos essa partida nessa situação".

E prosseguiu: "Sua pergunta sobre a situação de Arnold no meio-campo é óbvia, e é a pergunta que eu claramente esperava. Mas estamos aqui. Temos três, quatro ou cinco opções, e poderíamos ficar aqui falando de todas elas, mas no fim das contas não vou lhe dizer nada".

E continuou: "Como você descreve o Real Madrid que encontrou depois de 13 anos? Encontrei um clube que é sempre o Real Madrid. E acho que isso basta. O Real Madrid é o Real Madrid. O time viveu uma temporada extremamente complicada no passado e, quando isso acontece, há muitas coisas que você precisa melhorar. Uma delas é a base da estabilidade, e a outra são os problemas. E é aí que está o cerne da questão".

E completou: "Queremos sempre vencer. Amanhã, e em todos os jogos, e em todos os campeonatos. Mas repito que consertar a base que sofre com os problemas é uma coisa, e há outra coisa que é a estabilidade. Por exemplo, olhando para a Inter que, apesar de ter trocado de treinadores, mantém uma estabilidade. Conte, Inzaghi, Chivu, mas a forma de jogar é a mesma (5-3-2) com as dinâmicas, a consistência e a estrutura do mercado de transferências. Isso é estabilidade. O Real precisa chegar a esse nível, mas independentemente disso, o Real é o Real. Um clube criado para as vitórias".

Mourinho foi perguntado se "Endrick está pronto?". E respondeu (rindo): "Amanhã ele talvez esteja pronto para jogar por 5 ou 10 minutos, no máximo. E é só isso. Ele treinou ontem pela primeira vez com o time. E não joga desde quando estivemos em Budapeste ou na Áustria, em um amistoso que disputamos. Ele não está em condições de jogar por mais de 5 ou 10 minutos. Mas, como temos muitas vagas em aberto no banco de reservas, onde deveriam estar doze jogadores e nós não os temos, ele estará lá".

E concluiu: "Talvez Endrick seja obrigado a participar por cinco ou dez minutos. Ele é um jogador ofensivo e vai jogar no ataque. Fique tranquilo, não vai jogar como lateral-esquerdo nem como zagueiro. Vai jogar lá na frente. Pela direita, pela esquerda, como número nove ou número dez, mas ele joga lá na linha de frente".



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