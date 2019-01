Mourinho admite que foi enganado pelos jogadores do Porto

Mourinho relembra época na qual treinou o Porto; jogadores escondiam guloseimas para comemorem longe dos olhos do português

José Mourinho deixou Portugal em busca de novos desafios no futebol, apesar de sair da terra natal, o treinador conquistou um legado inquestionável no país de origem. Em dois anos com o Porto, Mourinho já tinha levantado três títulos: uma Champions League, e duas ligas nacionais.

O treinador introduziu táticas persuasivas no clube, com um estilo de jogo voltado para o futebol moderno. Sem grandes nomes no elenco, mas com intenções coletivas muito claras junto ao compromisso e solidariedade, o Porto comandado por Mourinho se tornou um dos melhores da história do time.

No entanto, a equipe que conquistou a Europa em 2003-04 não é apenas lembrada pelos títulos, mas também por episódios bizarros. Como revelou o próprio Mourinho durante entrevista ao Canal do Porto:

(Foto: Getty Images)

"Houve uma festa, e o lugar cheirava tão bom que eu tive a conclusão imediata de que tinha comida escondida em algum lugar. Quando subi, vi os jogadores em todos os outros escondendo coisas debaixo de mesas. Então eu fui lá e disse: ‘Têm apenas duas opções: ou vocês estão escondendo algo que é proibido comer ou vão descer e trazer essa comida para mim e minha equipe”, disse.

Antes da intervenção do técnico, os jogadores já tinham se preparado para evitarem a bronca escondendo as guloseimas que não poderiam comer, devido as regras nutricionais. Ainda assim, Mourinho descobriu o até então, segredo do elenco.

"Eles começaram a pular e a comida começou a aparecer sob as almofadas, bancos... todas as delícias que vocês poderiam imaginar. Conclusão: há semanas eles estavam comendo bem e comendo mal. As comidas estavam escondidas em malas, cobertores, em toalhas ... comida de alto nível", relembra Mourinho.