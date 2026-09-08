José Mourinho, técnico do Real Madrid, admitiu que havia uma lacuna em seu elenco durante a vitória sobre a Inter de Milão na Liga dos Campeões da Europa, ao mesmo tempo em que saiu em defesa de Vinícius Júnior, que foi alvo de vaias da torcida ao final da partida.

O Real Madrid não fez uma boa atuação, mas venceu seu convidado italiano pelo placar de 2 a 1 na partida disputada na noite de terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, na estreia das duas equipes na fase de liga do torneio continental.

Mourinho havia afirmado antes da partida que prefere conquistar a vitória mesmo com uma atuação pouco convincente, em vez de perder apesar de jogar bem, algo que voltou a lembrar após o confronto com a Inter, que teve acontecimentos emocionantes e diversas chances de ambos os lados.

O técnico português disse, em declarações à rede "Movistar", destacadas pelo jornal espanhol "Sport": "Prefiro dizer que foi uma partida louca. Muitas vezes somos criticados quando a partida é chata, e hoje ela foi louca, e poderia ter terminado em 7 a 6 sem nenhum problema."

Apesar da vitória, Mourinho reconheceu que sua equipe enfrentou algumas dificuldades, especialmente no meio-campo, esclarecendo: "Nosso meio-campo estava fraco, e eles fizeram substituições muito cedo, e eu não tinha muitas opções no meio."

E acrescentou: "Quando vi que os jogadores estavam passando por um momento difícil, fiz as substituições, mas acredito que eles fizeram um grande trabalho. A partida não foi chata, e estivemos perto de marcar o terceiro gol no último minuto do primeiro tempo."

O técnico do Real Madrid prosseguiu: "Concordo que os gols vieram em momentos de erros do adversário, mas quero dar aos jogadores da minha equipe algum reconhecimento, porque treinamos a pressão sobre o adversário. O gol de Valverde vem como resultado de trabalho, portanto nem tudo deve ser crítica."

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"Courtois defendeu muito, mas nós também desperdiçamos"

Thibaut Courtois brilhou de forma notável durante a partida, mas Mourinho recusou-se a reduzir a vitória apenas ao brilho do goleiro belga.

E disse: "Uma coisa é você não controlar a partida, outra coisa é o adversário ser quem controla, e ele também não era. Courtois defendeu muitas bolas, mas quantos gols nós desperdiçamos nos contra-ataques? Foi uma partida fantástica."

Mensagem de apoio a Vinícius

Ao encerrar sua fala, Mourinho defendeu Vinícius, que foi alvo de vaias por parte da torcida, afirmando que o jogador brasileiro ainda está longe de seu melhor nível, mas dá tudo o que tem dentro de campo.

O técnico português disse: "Ele trabalhou muito, muito mesmo. Eu sei disso, todos sabem disso, e ele também sabe disso. Ainda não chegou à sua plena forma, e ainda não é o Vinícius que conhecemos, mas ele trabalha muito, e quem trabalha e dá tudo o que tem merece respeito."

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