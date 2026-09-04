Motivo incomum atrasa o início da partida entre Al-Hilal e Al-Shabab

Relatos da imprensa revelaram o motivo do atraso no início da partida do dérbi de Riade entre Al-Hilal e Al-Shabab pela Liga Roshn Saudita.
O Al-Hilal foi o visitante do Al-Shabab, nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riade, pela quinta rodada da Liga Roshn.
A partida estava marcada para começar exatamente às 21h, no horário de Meca, mas atrasou alguns minutos, em uma situação incomum.
De acordo com o que revelou o jornalista saudita Nawaf Al-Aqeel, o argentino Facundo Tello, árbitro do dérbi, detectou um problema nas redes pertencentes ao clube Al-Shabab e exigiu que fossem consertadas antes do início da partida, o que atrasou o pontapé inicial.
O Al-Hilal busca conquistar a quinta vitória consecutiva, a fim de seguir na liderança da tabela de classificação, que ocupa atualmente com 12 pontos, apenas por saldo de gols à frente do Al-Nassr, que está em segundo lugar.
Por outro lado, o Al-Shabab procura a primeira vitória na nova temporada da Liga Roshn, já que suas três primeiras partidas terminaram empatadas, ocupando o décimo terceiro lugar na tabela de classificação com 3 pontos.