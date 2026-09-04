Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Motivo incomum atrasa o início da partida entre Al-Hilal e Al-Shabab

Al-Shabab x Al Hilal
Al-Shabab
Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Lance curioso na Liga Roshn

Relatos da imprensa revelaram o motivo do atraso no início da partida do dérbi de Riade entre Al-Hilal e Al-Shabab pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal foi o visitante do Al-Shabab, nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riade, pela quinta rodada da Liga Roshn.

A partida estava marcada para começar exatamente às 21h, no horário de Meca, mas atrasou alguns minutos, em uma situação incomum.

Ingressos para as partidas da Liga Roshn SauditaCompre seu ingresso agora!

De acordo com o que revelou o jornalista saudita Nawaf Al-Aqeel, o argentino Facundo Tello, árbitro do dérbi, detectou um problema nas redes pertencentes ao clube Al-Shabab e exigiu que fossem consertadas antes do início da partida, o que atrasou o pontapé inicial.

Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Campeonato Saudita
Al-Kholood crest
Al-Kholood
ALK
Al-Shabab crest
Al-Shabab
ALS

O Al-Hilal busca conquistar a quinta vitória consecutiva, a fim de seguir na liderança da tabela de classificação, que ocupa atualmente com 12 pontos, apenas por saldo de gols à frente do Al-Nassr, que está em segundo lugar.

Por outro lado, o Al-Shabab procura a primeira vitória na nova temporada da Liga Roshn, já que suas três primeiras partidas terminaram empatadas, ocupando o décimo terceiro lugar na tabela de classificação com 3 pontos.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google