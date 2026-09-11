Mossou compartilha anedota hilária sobre Wout Weghorst

Sjoerd Mossou compartilhou nesta semana no talk show Voetbaltijd uma bela anedota sobre Wout Weghorst. Trata-se da vez em que o atacante do FC Twente foi convocado pela primeira vez para a seleção holandesa.

Mossou destaca no programa que sempre foi um “grande fã” de Weghorst. “Com ele sempre acontece alguma coisa. Veja, pessoas normais têm um determinado limite de emoções dentro do qual permanecem. Mas com Wout tudo é mais. Ele é mais triste do que você e eu, é mais bravo do que você e eu, é mais religioso do que você e eu. Tudo é mais. Acho isso maravilhoso.”

Em seguida, o jornalista compartilha uma história marcante sobre Weghorst, então jogador do AZ. “Foi quando ele apareceu pela primeira vez no radar da seleção holandesa. Durante um treino, seria anunciado se ele seria convocado para a Holanda.”

“Na ocasião, Weghorst havia combinado com o fisioterapeuta ou massagista do AZ que ele levantaria o polegar assim que ele estivesse na convocação”, prossegue Mossou. “Naquele momento, o AZ estava treinando a todo vapor.”

“Em determinado momento, Weghorst viu um polegar para cima à beira do campo. Então ele saiu correndo do gramado e foi comemorar de joelhos o fato de ter chegado à seleção holandesa. Isso é típico do Wout Weghorst. Nenhum outro jogador faria isso”, afirmou o divertido Mossou.

Weghorst, agora no Twente, já soma 53 partidas pela seleção da Holanda. Nos últimos anos, o centroavante de grande estatura disputou diversos grandes torneios com a seleção holandesa.