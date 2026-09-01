A Federação Sul-Africana de Futebol anunciou o retorno de Pitso Mosimane para assumir o comando técnico da seleção da África do Sul, em um movimento que reflete a confiança da entidade no veterano treinador, a poucas semanas do início da campanha da seleção nas eliminatórias de acesso à Copa Africana de Nações de 2027.

Mosimane substitui o técnico belga Hugo Broos, aproveitando sua vasta experiência tanto no cenário local quanto continental, depois de ter conquistado ao longo de sua carreira como treinador 20 títulos, entre eles 3 títulos na Liga dos Campeões da África, sendo um com o Mamelodi Sundowns e dois com o Al Ahly do Egito.

O treinador sul-africano possui um currículo repleto de conquistas com os clubes, tendo sido campeão 5 vezes do Campeonato Sul-Africano, além de ter passado por experiências de treinador fora de seu país com o Al Ahli de Jidá, da Arábia Saudita, o Al Wahda dos Emirados Árabes e o Abha, da Arábia Saudita, sendo sua última passagem pelo Esteghlal do Irã.

O retorno de Mosimane à seleção de seu país acontece em um momento importante, depois de a Federação Sul-Africana optar por recorrer à sua experiência para comandar a equipe durante a próxima etapa, em meio a grandes expectativas de alcançar resultados sólidos nas eliminatórias e garantir uma vaga nas finais continentais.

Mosimane deve iniciar seu novo mandato com o confronto contra Guiné no dia 26 de setembro, antes de enfrentar a seleção da Eritreia em 30 de setembro, para depois disputar os jogos de ida e volta contra o Quênia em novembro.