Mosaico, flores e música: Sala é homenageado em Nantes

A torcida lotou o estádio no primeiro jogo realizado após a confirmação da morte do atacante

O primeiro jogo do Nantes em sua casa, após a confirmação da morte de Emiliano Sala, foi marcado por inúmeras homenagens ao atacante. Seja fora do estádio ou dentro, ambientes sempre marcados pelas presenças de fotos do jogador, o clima foi de emoção e agradecimentos.

Graças a uma promoção de ingressos, o Stade de la Beaujoire ficou lotado. Um mosaico com o número 9, que era utilizado pelo argentino e foi aposentado pelo clube, apareceu. Durante o nono minuto da partida contra o Nimes, torcedores entoaram os cânticos em homenagem ao artilheiro.

Sala faleceu após acidente aéreo em 21 de janeiro, quando viajava para o País de Gales, onde já havia acertado a sua transferência para o Cardiff City.