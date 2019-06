Morumbi se despede da Copa América com públicos modestos e R$ 32 milhões de renda

Estádio paulistano recebeu a maior renda revelada da história do futebol brasileiro: R$ 22.476.630,00

O Estádio do Morumbi recebeu na noite da última quarta-feira seu último jogo na de 2019. A casa do foi palco da abertura do torneio e de mais outras duas partidas da primeira fase, sem lotar em nenhuma das partidas. Isto não quer dizer que tenha dado prejuízo.

Turbinada pelo 3 x 0 que inaugurou a competição, a renda arrecadada no Morumbi nas três partidas somou R$ 32.566.950,00, uma média de mais de R$ 10 milhões por partida. O valor total é similar ao pago pelo São Paulo para tirar o atacante Pablo do .

A abertura recebeu 46.342 pagantes, o maior público da Copa América até agora, e os duelos seguintes não chegaram nem à metade. 0 x 4 e 1 x 0 Qatar tiveram respectivamente 23.253 e 22.079 pagantes, o que leva a média para 30.558 - nem metade da capacidade anunciada de 67 mil.

A tendência de públicos decepcionantes e rendas exorbitantes se repete em outros estádios, mas até agora nenhuma arena chegou perto dos números do Morumbi. Confira os números das três partidas: