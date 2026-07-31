Franco Baresi morreu aos 66 anos, informou o AC Milan nesta sexta-feira no X. O ex-zagueiro italiano, que atuou durante toda a carreira pela potência do futebol italiano, já vinha enfrentando problemas de saúde havia algum tempo.

"Toda a história do AC Milan está de luto após a morte de Franco Baresi. Seu exemplo e sua integridade permanecerão para sempre gravados no DNA do clube, assim como sua icônica camisa de número 6. As condolências que o AC Milan transmite à família de Franco Baresi neste momento difícil são compartilhadas por todos os rossoneri, que sentem esta perda como se fosse a sua própria", escreveu o AC Milan em seu canal no X.

O especialista em mercado da bola Fabrizio Romano chamou Baresi de "uma lenda absoluta do futebol e do AC Milan e da Itália. Uma era que marcou diferentes gerações. Nossos pensamentos e orações estão com a família e os amigos."

Baresi disputou 716 partidas pelo AC Milan e jogou ao lado de nomes como Marco van Basten, Frank Rijkaard e Ruud Gullit. Entre 1989 e 1995, ele atuou em cinco finais da Copa dos Campeões/Champions League, algo que antes só haviam feito as lendas do Real Madrid Alfredo Di Stéfano e Francisco Gento.

O líbero estava no banco de reservas quando a seleção italiana conquistou o título mundial em 1982. Em 1994, Baresi foi titular quando a Itália chegou à final. Ele perdeu um pênalti na disputa por pênaltis, após a qual o Brasil se tornou campeão mundial.

Baresi estreou na temporada 1977/78. Vinte anos depois, e com muitos títulos conquistados, o icônico defensor se despediu do futebol profissional.