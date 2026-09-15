Morreu Ahmed Ammi (45), ex-jogador de VVV-Venlo, ADO e NAC

O ex-jogador de clubes como ADO Den Haag, VVV-Venlo e NAC, Ahmed Ammi, morreu aos 45 anos. O Fortuna Sittard anunciou a morte de Ammi na tarde de terça-feira. O ex-jogador profissional faleceu em decorrência de um câncer de intestino.

"Nos últimos anos, Ahmed trabalhou nas categorias de base do Fortuna Sittard como treinador principal do Sub-19. Com paixão, conhecimento e dedicação, ele se empenhou diariamente no desenvolvimento de jovens jogadores", diz o site do clube.

"Ahmed era conhecido como um treinador envolvido, mentor inspirador e, acima de tudo, uma pessoa calorosa e sincera. Com seu entusiasmo, profissionalismo e atenção pessoal, ele deixou uma impressão duradoura em jogadores, colegas e todos que trabalharam com ele."

"Há algum tempo, Ahmed foi confrontado com um diagnóstico grave. A partir daquele momento, lutou contra o câncer com enorme coragem e determinação. Infelizmente, não conseguiu vencer essa batalha. Ahmed tinha 45 anos."

"Nossos pensamentos estão com sua esposa, filhos, família, amigos e todos os membros da família Fortuna que o conheceram. Desejamos a eles muita força e coragem para lidar com esta grande perda."

O ADO Den Haag também recebeu com tristeza a notícia da morte. "Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e entes queridos. Desejamos a eles muita força e coragem neste momento difícil. Descanse em paz, Ahmed."

Como homenagem, o NAC publicou o golaço de Ammi contra o Ajax na temporada 2007/08. "O NAC recebeu com tristeza a notícia da morte do ex-jogador Ahmed Ammi. Na temporada 2007-2008, ele foi uma peça valorizada em Breda. Todos ainda se lembram de seu gol contra o Ajax (vitória por 3 a 1). O NAC deseja muita força e coragem aos seus familiares."

Em sua carreira, Ammi disputou nada menos que 178 partidas pelo VVV-Venlo entre 2001 e 2007, após o que retornou aos limburguenses por uma temporada, passando antes por NAC e ADO Den Haag. Em 2014, encerrou sua carreira como jogador no KFC Uerdingen. Em seguida, passou a trabalhar como treinador de base no Fortuna Sittard.

Lá, Ammi seguiu envolvido no desenvolvimento de jovens jogadores até sua morte. Com seu falecimento, o Fortuna perde não apenas um valorizado treinador de base, mas, acima de tudo, uma pessoa querida dentro do clube. Ammi deixa esposa e filhos. Ele morreu aos 45 anos.











