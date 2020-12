Morre Paolo Rossi, craque que mais castigou o Brasil em Copas do Mundo

O ídolo italiano, carrasco da seleção brasileira em 1982 e campeão mundial daquele torneio, faleceu aos 64 anos

Eternamente marcado na história do futebol pelo desempenho apresentado na conquista da de 1982, pela seleção italiana, Paolo Rossi faleceu neste 9 de dezembro de 2020. O ex-jogador tinha 64 anos e sofria de um câncer no pulmão. Rossi é uma das tantas figuras emblemáticas do futebol, assim como Maradona, que nos deixam neste ano.

É difícil afirmar categoricamente se Paolo Rossi é o maior carrasco da história da seleção brasileira em Copas do Mundo. Existe a lembrança de Zidane, seus dois gols na final de 1998 e a exibição memorável nas quartas de final em 2006, e a figura emblemática de Alcides Ghiggia e o gol marcado dentro do Maracanã, em 1950, que deu o título mundial ao . A certeza é que Rossi é um dos grandes candidatos, graças à sua exibição na histórica “Tragédia do Sarriá”, quando a sua bateu por 3 a 2 um que encantava o mundo na Copa de 1982.

Outra certeza é que, se considerarmos “maior carrasco” a pessoa que marcou mais gols sobre o Brasil em uma partida de Copa do Mundo, aí sim Paolo Rossi não vê ninguém lhe igualar. Nem mesmo no 7 a 1, em 2014, um jogador marcou três vezes em um duelo contra a camisa canarinho. Só Paulo Rossi, no traumático jogo realizado na Catalunha.

Também é certeza a relação de carinho que Paolo Rossi criou com os brasileiros depois daquele 1982. Apesar de ter sido um carrasco, sempre foi bem tratado em suas visitas por terras brasileiras e não poupava elogios àquele Brasil vencido por ele e seus companheiros italianos.

Rossi começou a carreira na , mas passou um período rodando por equipes menores até chamar atenção da grande mídia pela primeira vez. Quando defendia o Perugia, os seus gols foram ofuscados pela participação no escândalo de manipulação de resultados apelidado como Totonero. Este episódio nada feliz lhe rendeu uma punição de três anos sem poder jogar bola. A pena foi reduzida para dois anos, o que acabou sendo decisivo na sua convocação para o Mundial de 1982.

Já no fim de carreira, vestiu as camisas de Hellas Verona e , mas sua grande paixão foi a Juventus, clube que o revelou e onde Rossi passou a maior parte de seu tempo. Conquistou seis troféus com a Velha Senhora: dois Campeonatos Italianos, uma Coppa Italia, uma Recopa Europeia e a Supercopa Europeia. A glória maior foi a Copa dos Campeões da Europa, atual , de 1985, quando era um dos principais nomes no time que também contava com Michel Platini e Gaetano Scirea.

O que o transformou em imortal, contudo, foi a Copa do Mundo de 1982. E a exibição inesquecível contra uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos.