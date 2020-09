Morata, o rei das "segundas chances" que pode ficar mais caro que CR7

Mesmo sem nunca ter marcado mais que 15 gols em em um único campeonato, o espanhol conseguiu mais uma boa transferências, desta vez para voltar à Juve

"Quando você passa um mau momento em um lugar, não costuma ter a chance de voltar". Esta frase foi dita por Álvaro Morata à Goal, mas ele próprio parece ser uma exceção à regra, e uma bem cara.

Ele estava infeliz no quando jovem, mas teve a chance de voltar ao clube de sua infância em 2019. Ficou frustrado com a falta de oportunidades no , mas foi recontratado pelos merengues em 2016.

E, agora, o atacante vai ter a chance de voltar à , mesmo depois de ter enfrentado dificuldades durante sua segunda temporada por lá. Por enquanto é um contrato de empréstimo, por € 10 milhões (R$ 63,3 milhões), mas pode se tornar permanente por € 45 milhões (R$ 284,8 milhões) ao final da temporada e, caso isso aconteça, ele vai ultrapassar Cristiano Ronaldo como o segundo - o jogador mais valioso da história, em termos de taxas de transferência cumulativas.

O mais surpreendente, porém, é que estamos falando de um atacante que nunca marcou mais de 15 gols no campeonato em uma única campanha. Além disso, apenas uma vez em sua carreira atingiu 20 gols em todas as competições, no Real Madrid em 2016-17.

Foi depois desta temporada, onde mostrou poder ser um excelente substituto para Karim Benzema, que o desembolsou £ 60 milhões pelo atacante espanhol. No final, o Chelsea foi mais um fracasso na carreira de Morata.

Apesar de tudo, os ingleses ainda conseguiram recuperar boa parte do investimento que fizeram pelo atacante quando o Atlético de Madrid foi atrás de recontratar seu ex-jogador por £ 58 milhões, depois de um bom período de empréstimo.

Agora, após 18 meses fracos no Wanda Metropolitano, Morata vai receber sua segunda chance na Juventus, podendo ficar mais caro do que seu companheiro Cristiano Ronaldo.

Morata é obviamente talentoso. Antonio Conte o classificou como um "jogador completo", enquanto Diego Simeone disse que não há muitos atacantes como ele hoje em dia. Porém, os seus números dentro de campo não mostram exatamente isso.

É inacreditável que um camisa 9, que tenha os números de Morata, sem nunca ter marcado mais de 25 por um clube em uma temporada, desperte tanto o interesse de gigantes da Europa. O agente Juanma Lopez é claramente muito bom em seu trabalho.

Então, novamente, seu retorno à Juve tem muito a ver com desespero e familiaridade do que consistência e qualidade. Morata não foi de forma alguma a primeira escolha de atacante da Juve. Se estivessem cheios de dinheiro, certamente não estariam considerando o espanhol.

No entanto, os Bianconeri estavam explorando opções de baixo custo para substituir Gonzalo Higuaín no ataque. Edin Dzeko era a opção preferida de Andrea Pirlo, mas a transferência do bósnio para Turim foi prejudicada pela recusa do atacante do Arkadiusz Milik em substituí-lo na , enquanto as esperanças de Luis Suárez de se juntar aos campeões da Série A foram frustradas por seus problemas de passaporte.

Suárez, aliás, que deve ser o seu substituto no Atlético de Madrid, na clara dança das cadeiras do futebol. Enquanto jornalistas espanhóis lamentam que o espanhol tenha desistido de mais um desafio incompleto em sua carreira, com o uruguaio tendo se saído melhor que ele na temporada passada. Foram 21 contra 16 gols marcados, além de 11 contra quatro assistências acumulados, sempre a favor do ex- .

Mas também existem pontos a favor da mudança de Morata de volta para a Juventus. Em primeiro lugar, ele é cinco anos mais novo que Suárez, o que deve ser mais adequado para o tipo de pressão que Pirlo exige dos seus atacantes. Além da versatilidade ostentado por ele, que também agrada muito seu novo treinador.

Morata, nesse sentido, deve se encaixar perfeitamente, já que nunca foi um número nove convencional. Na verdade, ele teve que aprender a jogar como um atacante em seus dias no Real Madrid Castilla, porque Joselu era o atacante-central titular do time.

Considerando que Pirlo foi companheiro de Morata na época que ainda era jogador da Juventus, ele deve conhecer - e bem - os pontos forte e fracos de seu reforço. A familiaridade com a Juventus, inclusive, deve ser mais um ponto positivo para o atacante no caminho para alcançar todo o seu potencial aos quase 28 anos.

Morata é um jogador que precisa de toda a confiança do mundo para jogar. No passado, ele culpou lesões, treinadores, torcedores e até mesmo seus próprios companheiros de equipe por seus problemas, mas ao mesmo tempo também admitiu às vezes ser incapaz de lidar com a intensa pressão que vem com uma contratação de muito dinheiro, dizendo que precisa se sentir feliz e amado se quiser ter sucesso.

Portanto, é muito bom que ele encontre apoio em Turim - os torcedores têm boas lembranças de seus muitos gols em jogos importantes durante sua primeira passagem pelo clube, enquanto ele também será recebido por uma série de rostos familiares.

Não apenas Pirlo está agora no comando, mas Buffon que segue na equipes e seu bom amigo e ex-companheiro de equipe Simone Zaza , que está chegando do , além de Cristiano Ronaldo, ex-companheiro de Real Madrid, o que significa que Morata estará cercado de rostos conhecidos.

Ele diz que está feliz por estar de volta a Turim, mas disse exatamente a mesma coisa quando voltou a Madrid. Já ouvimos tudo isso antes, então o tempo para conversar acabou. Não pode haver mais desculpas.

Morata teve a sorte de ter mais uma chance de provar seu valor em um antigo clube. Se ele não aproveitar, é improvável que até ele tenha mais uma.