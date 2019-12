Monaco x PSG é adiado por chuvas e alerta de enchentes

A partida de domingo à noite no Stade Louis II será agora remarcada para uma data posterior, após más condições climáticas no principado

A partida deste domingo (1) da entre Mônaco e foi adiada devido às fortes chuvas.

O jogo estava marcado no Stade Louis II, mas agora será em outra data depois que os departamentos de Var e Alpes Marítimos, no sudeste da , receberem um alerta vermelho por tempestade e inundações.

O alerta vermelho é o mais alto da escala meteorológica francesa e indica que "fenômenos perigosos de intensidade excepcional" são esperados e que a população deve seguir as instruções de segurança emitidas pelas autoridades públicas.

"Após uma decisão das autoridades de Mônaco, o jogo entre e Paris Saint-Germain, marcado hoje, é cancelado e será jogado posteriormente devido às condições climáticas", disse o Principado de Mônaco por meio de um comunicado.

"Esta decisão é tomada quando os departamentos de Var e Alpes Marítimos são colocados em alerta vermelho por chuva e inundações. A Comissão de Concorrência da LFP fixará a data da reunião em uma data posterior. O AS Monaco em breve fornecerá as informações de emissão de bilhetes após este adiamento".

O Mônaco estava no 14º lugar da tabela, a apenas três pontos do perigo, por ter evitado o rebaixamento na temporada passada.

Enquanto isso, o ocupa o primeiro lugar, vencendo 11 de seus 14 jogos. Eles estão cinco pontos à frente do segundo colocado .

Esperava-se que a partida visse o retorno de Neymar para os campeões franceses. O brasileiro treinava sozinho para se recuperar de uma lesão no tendão, depois de ter participado do empate na terça-feira na Liga dos Campeões no . Neymar entrou no jogo no intervalo, com gols de Kylian Mbappe e Pablo Sarabia que ajudaram a garantir um ponto na capital espanhola.

Mas seus esforços para recuperar sua forma física se mostraram inúteis após o adiamento do jogo em Mônaco. No entanto, ele terá outra chance na noite de quarta-feira, quando os líderes da liga receberem na ação da Ligue 1.

Depois, viajam para o quarto lugar, , antes de encerrar a campanha do grupo da Liga dos Campeões em casa, no Galatasary, depois de conquistarem o primeiro lugar no Grupo A.

O Mônaco viaja para na quarta-feira, antes de receber no próximo final de semana, caso as condições climáticas melhorem.