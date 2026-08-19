O clube francês Monaco anunciou, nesta quarta-feira, a rescisão de seu contrato com o meia francês Paul Pogba de comum acordo entre as duas partes, antes do início da nova temporada, apesar de seu contrato se estender até o verão de 2027.

O Monaco esclareceu, em comunicado oficial em seu site, que o clube e o jogador chegaram a uma decisão conjunta de encerrar o contrato, depois de ambas as partes concluírem que os objetivos estabelecidos quando da chegada de Pogba, durante o período de preparação da temporada passada, foram cumpridos apenas parcialmente.

O clube agradeceu a Pogba, campeão da Copa do Mundo de 2018, elogiando seu profissionalismo e comprometimento ao longo de todo o período em que esteve no time, e destacando que ele demonstrou uma mentalidade diferenciada e grande determinação, além de ter conseguido retomar suas participações no mais alto nível após um longo período de ausência. O clube ressaltou ainda que ele desempenhou um papel importante dentro do vestiário, transmitindo sua experiência aos jogadores mais jovens.

Por sua vez, Pogba enviou uma mensagem de despedida à diretoria do clube, aos companheiros e à torcida, afirmando: "Gostaria de agradecer ao presidente do clube e à diretoria, aos meus companheiros, a todos os integrantes das comissões técnica e administrativa, e a cada torcedor que acreditou em mim. Representar este clube e o Principado de Mônaco foi uma experiência maravilhosa".

E acrescentou: "O Monaco é um clube incrível e, embora eu não tenha disputado o número de partidas que gostaria, serei sempre grato pela oportunidade de vestir sua camisa".

O diretor-executivo do Monaco, Thiago Scuro, também afirmou que a contratação de Pogba foi um desafio ambicioso, apontando que o desfecho não foi como o clube esperava, mas que isso não diminui o valor do retorno do jogador aos gramados, nem seu impacto positivo dentro do time, especialmente no apoio aos jogadores mais jovens com sua experiência, desejando-lhe sucesso em sua próxima trajetória.

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