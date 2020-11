Molde x Arsenal: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Duelo é válido pela quarta rodada do grupo B da Liga Europa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Molde e se enfrentam nesta quinta-feira (26), no Aker Stadion, às 14h55 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo B da . O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN e aqui na Goal, você poderá acompanhar o jogo em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Molde x Arsenal DATA Quinta-feira, 26 de novembro de 2020 LOCAL Aker Stadion - NOR HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão da ESPN Brasil, na TV fechada. Na, você acompanha o tempo real do duelo.

O Molde quer aproveitar o fator casa para somar pontos e seguir com chances de classificação à próxima fase. O atacante Moijuanfo, com problemas clínicos, está fora do duelo.

Já o Arsenal é líder do grupo e também tem desfalques para a partida. Saka, Willian e Partey estão lesionados, enquanto Elneny e Kolasinac testaram positivo para covid-19. Por outro lado, Pepe, Maitland-Niles e Willock estão coonfirmados.

Provável escalação da Molde: Linde; Wingo, Bjornbak, Gregersen, Risa; Hussain, Aursnes; Ellingsen, Eikrem, Brynhildsen; James.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Cedric, Mustafi, Luiz, Maitland-Niles; Xhaka, Ceballos; Nelson, Willock, Smith Rowe; Nketiah.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MOLDE

JOGO CAMPEONATO DATA Stabaek 0 x 3 Molde Campeonato Norueguês 21 de novembro de 2020 Molde 2 x 2 Kristiansund Campeonato Norueguês 8 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Molde x Haugesund Campeonato Norueguês 29 de novembro de 2020 14h (de Brasília) Molde x Dundalk Liga Europa 3 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Arsenal Premier League 22 de novembro de 2020 Arsenal 0 x 3 Premier League 8 de novembro de 2020

Próximas partidas