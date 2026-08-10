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imago-sport-1080832817.jpgDeFodi Images
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Mokio corrige o Ajax no Instagram e recebe uma enxurrada de reações furiosas

PEC Zwolle x Ajax
PEC Zwolle
Ajax
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J. Mokio

Jorthy Mokio causou certa repercussão nas redes sociais após a vitória do Ajax fora de casa sobre o PEC Zwolle. Depois do triunfo por 2 a 0, o Ajax publicou nos Stories do Instagram uma foto do autor do gol, de dezoito anos, acompanhada de um emoji da bandeira da Bélgica, e Mokio corrigiu isso ao comentar com uma bandeira do Congo.

A reação de Mokio não é um caso isolado. O meio-campista nascido em Gent decidiu no início deste ano mudar sua nacionalidade esportiva e passar a defender a RD Congo, depois de anteriormente ter disputado uma partida pela seleção da Bélgica.

No X, a correção de Mokio gerou reações acaloradas, com destaque para os torcedores belgas. Em uma publicação muito vista, sua escolha foi resumida por um usuário como "ingratidão em uma imagem".

Outros torcedores belgas reagiram de forma menos dura, mas também foram críticos. "Se no fim der errado, ele ainda vai se lembrar disso", escreveu um usuário, enquanto outro afirmou que a federação belga "não deveria mais formar jogadores com duas nacionalidades".

Ao mesmo tempo, muitos outros usuários saíram em defesa de Mokio. "Respeitem a escolha dele, é simples assim", diz uma das reações, enquanto outro usuário escreveu: "O que há de ingrato nisso? Ele escolheu o Congo e também tornou isso público."

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O Ajax também foi alvo de críticas de torcedores que consideram que o clube de Amsterdã simplesmente deveria colocar a bandeira correta ao lado de Mokio. "Mokio quer defender a RD Congo, então vamos simplesmente usar a bandeira certa", diz uma das reações.



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