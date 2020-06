MLS na Disney World: como será o novo formato do torneio?

Terra do Mickey receberá um campeonato mata-mata totalmente novo com todos os times da liga

A vai voltar! A liga anunciou um formato inovador para marcar a volta do futebol nos . E assim como a NBA, este campeonato, batizado de Torneio MLS is Back (MLS está de volta, em português) será realizado nos complexos esportivos da Disney, em Orlando.

A liga de futebol americana se inspirou no formato da para criar o novo campeonato, como o próprio comunicado anuncia. O torneio começa no dia 8 de julho e terá sua final disputada em 11 de agosto. Todas franquias da MLS participarão.

Qual será o formato do novo torneio da MLS?

Mais times

Os 26 times da liga chegarão em Orlando no dia 24 de junho, e todos serão divididos em grupos de acordo com sua respectiva conferência. Serão seis grupos: na Conferência Leste, um grupo terá seis times e os outros dois terão quatro equipes. Na Conferência Oeste, os três grupos terão quatro times.

O sorteio dos grupos acontece no dia 11 de junho, quinta-feira, e os cabeças de chaves já estão definidos: , como time "anfitrião", , , e Toronto (os quatro semifinalistas da última MLS) e o , time com mais pontos na Conferência Leste em 2019

Cada time fará três partidas na fase de grupos, que se inicia no dia 8 de julho. Os dois primeiros colocados se classificam para as oitavas de final, assim como os quatro melhores terceiros colocados. O mata-mata será jogado em partida única. Se houver empate, decisão direto nos pênaltis.

A grande final do Torneio MLS is Back será em 11 de agosto.

▪️ Tournament winner earns a 2021 @TheChampions berth



▪️ Group-stage games count towards regular season points



▪️ Extensive medical protocols in place



Details on the #MLSisBack Tournament ⬇️ pic.twitter.com/iG9xYEMn8g — (@MLS) June 10, 2020

O que acontece ao final do novo torneio da MLS?

Os planos da MLS é retomar a temporada regular, que foi paralisada devido a pandemia de Covid-19. Não há data para a retomada, mas o novo torneio é um grande passo para a volta em definitivo do futebol nos Estados Unidos.

O que está em disputa no novo torneio da MLS?

O vencedor do MLS is Back receberá 1,1 milhão de doláres (R$ 5,38 milhões), além de garantir uma vaga para a Liga dos Campeões da Concacaf de 2021, independentemente se for um time americano ou canadense.

Os pontos conquistados na fase de grupos serão somados na classificação da temporada regular. Os pontos do mata-mata, porém, não valerão posteriomente.