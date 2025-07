MLS All-Stars x Liga MX All-Stars: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do All-Star Game 2025

O tradicional Jogo das Estrelas reúne os principais craques das ligas dos Estados Unidos e do México em um duelo que foge do padrão

O All-Star Game 2025 acontece nesta quarta-feira (23), às 22h (horário de Brasília), e coloca frente a frente o MLS All-Stars, seleção de estrelas da liga dos Estados Unidos, e o Liga MX All-Stars, com os principais nomes do futebol mexicano. A partida será disputada no Q2 Stadium, em Austin, no Texas, com transmissão ao vivo pela Apple TV, por meio do pacote MLS Season Pass.

Em uma semana repleta de eventos do All-Star Game em Austin, grandes nomes das principais ligas da América do Norte já participam de desafios como o Skills Challenge, que testa habilidades como finalização, passe, voleio e até precisão ao acertar o travessão. As atividades seguem um formato semelhante ao dos jogos das estrelas da MLB (beisebol) e da NBA (basquete), com provas técnicas e muito entretenimento.

Entre os 26 convocados, o MLS All-Stars conta com nomes de peso do futebol mundial, como Lionel Messi e Jordi Alba, ambos do Inter Miami. No entanto, os dois não participaram dos desafios de aquecimento e são dúvidas para a atração principal. De acordo com o regulamento da liga, jogadores selecionados que não entrarem em campo sem justificativa médica podem ser suspensos por uma partida da temporada regular. A lista foi formada por 12 atletas eleitos por voto popular, 12 indicados pelo técnico Nico Estevez, do Austin FC, e dois escolhidos pelo comissário da MLS, Don Garber.

Do outro lado, o Liga MX All-Stars reúne 29 jogadores. Os primeiros 14 foram escolhidos com base nos indicados ao prêmio Bola de Ouro do Campeonato Mexicano. O técnico André Jardine, ex-São Paulo e atual comandante do América-MEX, selecionou outros 14 nomes, e o presidente da federação mexicana, Mikel Arriola, completou o grupo com mais um atleta. Clubes como América, Cruz Azul, Toluca e Monterrey dominam a convocação. O elenco conta com estrelas internacionais como Sergio Ramos e James Rodríguez, ambos ex-Real Madrid e atualmente em Monterrey e León, respectivamente. O colombiano, inclusive, também não participou do Skills Challenge e é dúvida para o duelo.

Será a quarta edição do confronto entre as duas principais ligas da América do Norte. A MLS venceu duas vezes, enquanto a Liga MX levou a melhor em 2024, com uma goleada por 4 a 1.

Prováveis escalações

MLS All-Stars:

Posição Jogador Clube Critério Goleiro Dayne St. Clair Minnesota United FC Voto popular Goleiro Brad Stuver Austin FC Escolha do técnico Goleiro Yohei Takaoka Vancouver Whitecaps FC Escolha do técnico Defensor Jordi Alba Inter Miami Voto popular Defensor Max Arfsten Columbus Crew Escolha do técnico Defensor Tristan Blackmon Vancouver Whitecaps FC Voto popular Defensor Michael Boxall Minnesota United FC Voto popular Defensor Alex Freeman Orlando City Voto popular Defensor Jakob Glesnes Philadelphia Union Escolha do técnico Defensor Andy Najar Nashville SC Escolha do técnico Defensor Miles Robinson FC Cincinnati Escolha do técnico Defensor Kai Wagner Philadelphia Union Escolha do técnico Meio-campista Sebastian Berhalter Vancouver Whitecaps FC Voto popular Meio-campista Cristian Espinoza San Jose Earthquakes Escolha do técnico Meio-campista Evander FC Cincinnati Voto popular Meio-campista Carles Gil New England Revolution Escolha do técnico Meio-campista Diego Luna Real Salt Lake Voto popular Meio-campista Hany Mukhtar Nashville SC Escolha do técnico Meio-campista Jeppe Tverskov San Diego FC Escolha do técnico Meio-campista Obed Vargas Seattle Sounders FC Escolha do técnico Meio-campista Philip Zinckernagel Chicago Fire FC Escolha do técnico Atacante Tai Baribo Philadelphia Union Voto popular Atacante Denis Bouanga Los Angeles FC Voto popular Atacante Anders Dreyer San Diego FC Escolha do técnico Atacante Chucky Lozano San Diego FC Escolha do comissário da MLS Atacante Lionel Messi Inter Miami Voto popular Atacante Marco Pasalic Orlando City Escolha do técnico Atacante Diego Rossi Columbus Crew Escolha do técnico Atacante Sam Surridge Nashville SC Escolha do técnico Atacante Brian White Vancouver Whitecaps FC Voto popular

Liga MX All-Stars:

Posição Jogador Clube Critério Goleiro Luis Malagon Club América Bola de Ouro da Liga MX Goleiro Kevin Mier Cruz Azul Goleiro do ano Defensor Sebastian Caceres Club América Escolha do técnico Defensor Willer Ditta Cruz Azul Zagueiro do ano Defensor Luan Garcia Toluca Escolha do técnico Defensor Jesus Gallardo Toluca Lateral do ano Defensor Joaquim Pereira Tigres Bola de Ouro da Liga MX Defensor Sergio Ramos Monterrey Escolha do técnico Defensor Israel Reyes Club América Escolha do técnico Defensor Ignacio Rivero Cruz Azul Escolha do técnico Defensor Carlos Rotondi Cruz Azul Bola de Ouro da Liga MX Meio-campista Roberto Alvarado Chivas Guadalajara Escolha do técnico Meio-campista Juan Brunetta Tigres Bola de Ouro da Liga MX Meio-campista Sergio Canales Monterrey Bola de Ouro da Liga MX Meio-campista Rodrigo Dourado Atlético San Luis Escolha do técnico Meio-campista Erik Lara Cruz Azul Bola de Ouro da Liga MX Meio-campista Elias Montiel Pachuca Escolha do técnico Meio-campista Gilberto Mora Club Tijuana Bola de Ouro da Liga MX Meio-campista James Rodriguez Club León Escolha do técnico Meio-campista Marcel Ruiz Toluca Escolha do técnico Meio-campista Agustin Palavecino Necaxa Volante do ano Meio-campista Alejandro Zendejas Club América Escolha do técnico Atacante Diber Cambindo Necaxa Escolha do técnico Atacante Hugo Camberos Chivas Guadalajara Revelação do ano Atacante Uros Durdevic Atlas Escolha do presidente da FMF Atacante Henry Martin Club América Bola de Ouro da Liga MX Atacante Paulinho Toluca Atacante do ano Atacante Brian Rodriguez Club América Escolha do técnico Atacante Alexis Vega Toluca Meia-atacante do ano

Desfalques

MLS All Stars

Brandon Vázquez, do Austin FC, e David da Costa, do Portland Timbers, foram cortados por lesão. Patrick Agyemang, do Charlotte FC, foi convocado, mas se transferiu ao Derby County, da Inglaterra, ficando de fora da relação. Lionel Messi e Jordi Alba não estiveram nas atividades do dia anterior e são dúvidas.

Liga MX All Stars

Não há desfalques confirmados, apenas a dúvida sobre a participação ou não de James Rodríguez após a ausência no Skills Challenge.

