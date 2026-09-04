Mitchell Dijks surpreende com declaração sobre a vida de jogador profissional no Vietnã

Mitchell Dijks foi bastante sincero no Transferdeadlineshow da ESPN. O ala reconhece que ganhou bastante peso durante sua passagem pelo Nam Dinh FC, no Vietnã.

"Eu estava testando minha forma física. Mas isso não deu muito certo. Eu pesava 104 quilos. Quando estou em forma, normalmente peso 92 quilos. Tinha alguns quilos a mais", revela Dijks, atualmente sem clube.

O apresentador Milan van Dongen mal consegue acreditar na história e acha que Dijks está tirando sarro dele. "Não, é sério. Eu realmente estava bem gordinho", disse o ex-lateral-esquerdo de clubes como Ajax, Vitesse e Fortuna Sittard.

Hans Kraay junior também está surpreso e se pergunta o que Dijks andou fazendo no Vietnã. "A intensidade lá é toda um pouco mais baixa. Mas lá você simplesmente come uma boa massa. E, se durante os jogos você corre só sete quilômetros..."

Nas redes sociais, há espanto com as declarações de Dijks. "Engraçado, cara, um jogador que destrói a própria carreira", lamentou alguém no X. O repórter do De Telegraaf, Jeroen Kapteijns, também tem suas ressalvas. "É honesto e sincero, mas será que essa é mesmo a entrevista mais inteligente para quem está procurando um clube?"

O Dijks, de 33 anos, espera por uma nova aventura asiática. O defensor não precisa necessariamente voltar para a Holanda.