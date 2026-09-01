A Atalanta rescindiu o contrato de Mitchel Bakker em comum acordo, com efeito imediato. O lateral de 26 anos está livre no mercado para buscar um novo clube. Foi o que o clube informou por meio dos canais oficiais.

Uma saída já vinha sendo cogitada havia algum tempo, depois que ficou claro que Bakker não tinha mais perspectiva na Atalanta. O ex-jogador do Ajax ainda tinha contrato com o clube da Serie A até meados de 2027.

Na última temporada, Bakker entrou em campo apenas uma vez pela Atalanta, em parte por causa de problemas com lesões. Na temporada 2024/2025, ele ainda foi emprestado ao Lille, onde marcou quatro gols e deu três assistências em 35 partidas.

Bakker começou a carreira no Ajax, depois de passar pelas categorias de base do clube de Amsterdã. No fim das contas, o defensor fez apenas dois jogos pelo time principal.

Em 2019, Bakker se transferiu sem custos para o Paris Saint-Germain. Pelo clube parisiense, o jogador nascido em Purmerend disputou 45 partidas, antes de se transferir em 2021 para o Bayer Leverkusen por 7 milhões de euros.

Em 2023, a Atalanta pagou mais de 10 milhões de euros ao Bayer Leverkusen pelos serviços de Bakker. O ex-companheiro de equipe de De Roon vestiu a camisa do vencedor da Liga Europa de 2024 em 23 ocasiões no total.

Bakker ainda não tem nenhuma partida pela seleção principal em seu currículo. No entanto, entrou em campo 21 vezes pela seleção sub-21 da Holanda.



