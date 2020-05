Miroslav Klose assume cargo na comissão técnica do Bayern

O maior artilheiro das Copas do Mundo estava no comando do time sub-17 do Bayern e agora é assistente técnico de Hansi Flick

O tem um novo assistente técnico e é um nome de peso na história do futebol: Miroslav Klose. O maior artilheiro da história das Copas do Mundo masculina e campeão mundial em 2014 assume o cargo a partir do dia 1 de julho, para trabalhar diretamente com o treinador Hansi Flick.

Klose já trabalhava no Bayern, mas atuava como treinador do time sub-17 dos bávaros. O contrato do ex-atacante na nova função tem duração de um ano. O alemão atuou no time de Munique entre 2007 e 2011,, anotando 53 gols em 150 jogos.

"É uma sensação muito boa, estou animado com este desafio. Hansi Flick e eu nos conhecemos muito bem desde nossa época na seleção alemã e confiamos um ao outro tanto profissionalmente quanto pessoalmente", celebrou Klose ao site oficial do Bayern.

"Para mim, este era o passo a ser dado na minha carreira como treinador. Eu espero que a minha experência possa agregar muito para que o Bayern atinja seus objetivos esportivos", completou o ex-atacante.

Karl-Heinz Rummenigge, CEO do clube, também comemorou a "nova contratação": "Estamos muito felizes por Miro ter aceitado dado este passo dos juniores para os profissionais. Ele foi o atacante alemão mais bem sucedido da nos últimos 15 ou 20 anos. Tenho certeza de que nossos atacantes, principalmente, serão benecifiados com ele no comando".

Após o período de paralisação do futebol alemão por conta da covid-19, a Bundesliga já tem data para voltar: 16 de maio. Um dia depois, o Bayern volta a campo, fora de casa, para enfrentar o Union Berlin às 13h (horário de Brasília). O clube bávaro lidera a competição com 55 pontos após 25 rodadas disputadas.