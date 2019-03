Mirassol x Palmeiras: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

As equipes se enfrentam pela décima rodada do Paulistão neste sábado!

Mirassol e Palmeiras se encontram neste sábado (9), pela décima rodada do Campeonato Paulista, a partir das 16h30 (de Brasília). A partida terá transmissão no canal Premiere. Aqui, na Goal Brasil, você acompanha todos os lances em tempo real!

Veja informações da partida!

JOGO Mirassol x Palmeiras DATA Sábado, 9 de março LOCAL Estádio José Maria de Campos Maia - Mirassol, SP HORÁRIO 16h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Alexandre Schneider/Getty)

A partida terá transmissão no canal Premiere FC , somente para a TV fechada. Aqui, na Goal Brasil, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MIRASSOL

A equipe leonina precisa da vitória para escapar de um rebaixamento no Paulista.

Provável escalação: Matheus Aurélio(Gustavo Gomes); Daniel Borges, William Alves, Leandro Amaro e Alex Ruan; Yuri (Riccieli), Léo Baiano e Jean Carlos; Rodolfo, Felipe Augusto e Wilson (Zé Roberto).

PALMEIRAS

Felipão deve poupar grande parte do elenco que esteve em Barranquilla para disputar a partida de estreia na Libertadores, e Zé Rafael pode pintar como a novidade na equipe titular assim como alguns garotos da base do Palmeiras devem estar no banco.

Provável escalação: Fernando Prass (Jailson); Mayke, Antônio Carlos (Gustavo Gómez ou Vitão), Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Moisés e Lucas Lima; Zé Rafael, Carlos Eduardo (Felipe Pires) e Borja.