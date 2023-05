Mirassol x Vila Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (6), pela quinta rodada do torneio; veja como acompanhar na tv e na internet

Neste sábado (06), às 18h15 (de Brasília), o Vila Nova viaja a São Paulo para enfrentar o Mirassol, buscando manter a invencibilidade e atingir o topo da tabela do Campeonato Brasileiro Série B. A transmissão da partida será feita pelo SporTV, canal da tv fechada do Grupo Globo, e no pay-per-view do Premiere.

O Leão não vive grande fase na competição: com a recém demissão do treinador Ricardo Catalá, a equipe possui duas vitórias, sobre Chapecoense e Sampaio Corrêa, e duas derrotas, para Avaí e Novorizontino, na Série B, ocupando a nona colocação até o momento.

Pelo lado do Tigre, a equipe tem três jogos e 100% de aproveitamento. O clube ocupa a quarta posição do campeonato e acabou não realizando a partida contra o Sport, pela segunda rodada da Segunda Divisão. Por isso, o Vila Nova conta com um confronto a menos até agora.

Prováveis escalações

Mirassol: Muralha; Ramon, Kelven, Luiz Otavio e Manoel; Negueba, Vilela, Danielzinho e Chico; Gabriel e Kauan. Técnico: sem treinador.

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Donato, Rodrigo e Eduardo Doma; Everton Brito, Ralf e Lourenço; Caio Dantas, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados

Vila Nova

Sem desfalques confirmados

Quando é?