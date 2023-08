Mirassol x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (4), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Mirassol recebe o Sampaio Corrêa na noite desta sexta-feira (4), a partir das 21h30 (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em São Paulo, pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com quatro empates e duas vitórias nos últimos seis jogos disputados, o Mirassol aparece na oitava posição, com 35 pontos, três a menos que o Criciúma, equipe que fecha o G-4. Para o confronto, o técnico Mozart terá o retorno de Julimar, que cumpriu suspensão no empate com o Avai por 2 a 2 na última rodada.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa não vence há cinco jogos, com três empates e duas derrotas. Em 15º lugar, com 22 pontos, a equipe luta para se afastar do risco da zona de rebaixamento. A Chapecoense, time que abre o Z-4, soma 19.

Márcio Fernandes não poderá contar com Marcinho, suspenso. Eloir e Neto Paraíba brigam por uma vaga no meio-campo, enquanto Ytalo, artilheiro do time com seis gols na Série B, retorna após cumprir suspensão no empate sem gols com o Botafogo-SP.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Camilo, Chico Kim, Gabriel, Fernandinho; Negueba e Cristian. Técnico: Mozart.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Samuel Santos, Gustavo Henrique, Fábio Aguiar e Pará; Mikael, Ferreira e Eloir (Neto Paraíba); Ytalo Henrique Rafael e Robinho. Técnico: Márcio Fernandes.

Desfalques

Mirassol

Yuri Lima, Zé Roberto e Danielzinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora, assim como Pablo Oliveira, no departamento médico.

Sampaio Corrêa

Marcinho, suspenso, está fora, assim como Pimentinha, com fadiga muscular.

Quando é?