Mirassol x Portuguesa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam neste domingo (5), pela última rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Portuguesa entram em campo na tarde deste domingo (5), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Com sete pontos e na última colocação tanto do Grupo D quanto da classificação geral, a Portuguesa precisa vencer a sua partida e torcer para Ferroviária e Ituano não derrotarem Inter de Limeira e Santos, respectivamente. Se um desses resultados não acontecer, a Lusa terá que torcer para o São Bento perder para o Red Bull Bragantino por três gols de diferença para não ser rebaixada no Paulistão.

Já o Mirassol tem 15 pontos e, apesar de ocupar a sétima colocação do geral, não tem mais chances de avançar à segunda fase, assim como não corre risco de rebaixamento. Com isso, o time do interior apenas cumpre tabela, como já ocorreu no último jogo contra o Santo André.

Prováveis escalações

Escalação provável do Mirassol: Alex Muralha; Luiz Gustavo, Thalisson Kelven, Reniê e Guilherme Biro; Yuri, Gabriel e Camilo; Fernandinho, Zé Roberto e Negueba.

Escalação provável da Portuguesa: Thomazella; Hudson, Robson, Patrick e Fabiano; Marzagão, Tauã e Daniel Costa (Lucas Nathan ou Gustavo Bochecha); João Victor, Paraizo e Gustavo Ramos.

Desfalques

Mirassol

Lucas Ramon, Luiz Otávio e Danielzinho estão suspensos.

Portuguesa

Pará, Bruno Leonardo e Madison estão suspensos.

Quando é?