Mirassol x Londrina: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (3), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Londrina se enfrentam na noite desta terça-feira (3), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista, pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Mirassol segue na briga pelo acesso. Faltando oito rodadas para o término da Série B, a equipe aparece na nona posição, com 46 pontos conquistados. Sete a menos que o Guarani, equipe que fecha o G-4.

"Acredito que vamos brigar até a última rodada pelo nosso objetivo maior. Conquistamos esse primeiro, sou grato a Deus por temos conquistado os 46 pontos, mas temos que querer mais, queremos mais e vamos brigar por mais", afirmou Mozart.

Do outro lado, o Londrina aparece na penúltima posição, com 24 pontos, sete a menos que o Avaí primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Para o confronto, o técnico Roberto Fonseca não poderá contar com Rodrigo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Moisés Gaúcho é o mais cotado para assumir a posição.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Chico Kim e Zé Roberto. Técnico: Mozart.

Londrina: Lucas Frigeri; Lucas Mendes, Gabriel, Rafael Vaz e Salomão; João Paulo, Moisés Gaúcho e Ariel; Paulinho Moccelin, Willian Barbio e Iago Dias. Técnico: Roberto Fonseca.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Londrina

Rodrigo cumprirá suspensão.

Quando é?