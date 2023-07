Mirassol x Ituano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (3), pela 15ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Ituano se enfrentam nesta segunda-feira (3), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de empatar com o São Bento em 1 a 1 na rodada de estreia da Copa Paulista com time alternativo, o Mirassol volta a sua atenção para a disputa da Série B. Com 25 pontos, o Leão busca entrar no G-4 após a derrota para o Guarani por 2 a 1 na última rodada.

Do outro lado, o Ituano, que vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos disputados, chega pressionado em busca da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, soma 15 pontos, com quatro vitórias, três empates e sete derrotas.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Ituano soma 11 vitórias, contra sete do Mirassol, além de oito empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Paulistão 2023, o Mirassol venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Rafael Pereira e Mário Sérgio; José Aldo, Rafael Carvalheira e Viniegra; Hélio Borges, Felipe Saraiva e Paulo Victor. Técnico: Marcinho Freitas.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri, Danielzinho e Chico; Fernandinho, Negueba e Kauan. Técnico: Mozart Santos.

Desfalques

Ituano

Neto Berola, Carlão, Jonathan Silva, Madison e Bruno Xavier seguem como desfalques.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?