Mirassol x Guarani: onde assistir ao time, que horas é, escalação e mais da Série B

Em confronto direto pelo G-4, Mirassol e Guarani se enfrentam na noite desta sexta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 33ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com quatro vitórias consecutivas, o Mirassol volta a campo buscando entrar no G-4. Com 52 pontos, a equipe está a três do Juventude, equipe que fecha o grupo.

Do outro lado, o Guarani, com 54 pontos, busca reencontra o caminho da vitória após um empate e uma derrota nos últimos dois jogos. Alan Santos, recuperado de lesão na panturrilha esquerda, volta a ficar à disposição.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Mirassol soma cinco vitórias, contra três do Guarani, além de oito empates. No último encontro válido pelo pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Guarani venceu por 2 a 1

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira (Lucas Ramon), Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Neto Moura; Guilherme Biro, Danielzinho e Gabriel; Chico Kim, Negueba e Zé Roberto. Técnico: Mozart.

Guarani: Pegorari, Diogo Mateus, Walber (Alan Santos), Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Lucas Araújo e Bruninho; Bruno José, João Victor e Derek. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Matheus Bueno, suspenso após ter sido expulso na derrota para o Vitória, está fora.

