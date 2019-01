Miranda pode trocar a Inter pela Roma, diz jornal

Defensor brasileiro perdeu espaço no time titular nesta temporada

Com a perda da vaga de titular nesta temporada, o zagueiro Miranda, de 34 anos, pode trocar a Internazionale pela Roma. É o que diz o jornal italiano Corriere dello Sport, que garante ainda que os agentes do brasileiro já estão tratando da negociação com Monchi, diretor de futebol dos giallorrossi.

Segundo a publicação, Miranda chegaria por empréstimo, com opção de compra ao fim da temporada.

Além da Roma, outras equipes se interessam por Miranda, como West Ham, da Inglaterra, e Porto, de Portugal. Na Inter, o defensor é reserva da dupla formada por Milan Skriniar e Stefan de Vrij.