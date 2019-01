Ministro italiano dispara contra Higuaín: "Não gosto de mercenários"

Matteo Salvini não poupou críticas ao atacante, que foi emprestado ao Chelsea

Higuaín estreou com a camisa do Chelsea no último domingo, mas a sua saída do Milan por empréstimo até o final da temporada ainda é assunto na Itália. O ministro do Interior e vice-premier, Matteo Salvini, recomentou que o jogador não volte a Milão.

"Os contratos de dois, três, cinco milhões de euros dos jogadores me parecem exagerados e absurdos... e estou contente de que Higuaín tenha saído do Milan porque, do meu ponto de vista, ele se comportou de maneira indigna. Não gosto dos mercenários, espero que Higuaín não volte a Milão", disse à rádio 'RTL.

Vale lembrar que no Milan, o jogador participou de apenas 23 jogos, com oito gols e três assistências.