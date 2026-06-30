Mirjam Sterk comete uma gafe em sua análise sobre a eliminação da Seleção Holandesa na Copa do Mundo. A Ministra de Cuidados de Longo Prazo, Juventude e Esporte, diante das câmeras do programa “Vandaag Inside”, não consegue citar o nome de nenhum jogador da seleção holandesa.

“Estou bem exausta. Meu filho me tirou da cama às três menos cinco. E quando, às seis horas, ainda cheia de adrenalina, voltei para a cama, demorei um pouco para pegar no sono. Não dormi muitas horas esta noite”, reconhece Sterk algumas horas após a partida entre Holanda e Marrocos.

A ministra está chateada com o desfecho da partida nas oitavas de final em Monterrey. “Sim, pênaltis. Acho que a Holanda está muito triste hoje. Mas tudo bem, é assim que o esporte funciona. Eu vi o gol mais bonito do torneio, do Cody Gakpo. E a equipe que se jogou em cima dele, para realmente cercá-lo. Acho que isso também é o que há de mais bonito no esporte.”

Sterk diz que agora sabe muito mais sobre os jogadores da seleção holandesa, começando pelos atacantes. “Gakpo, Summerville, Malen. E deixe-me ver, como é mesmo o nome dele? Brom, ehhh. Sim, desculpe”, ela não consegue se lembrar do nome de Brian Brobbey.

A repórter acaba revelando o nome do atacante da Seleção Holandesa. “Sim, Brobbey. Ele também era o artilheiro quando eu assisti em Houston”, disse Sterk, que viu ao vivo o atacante marcar duas vezes contra a Suécia, que foi goleada por 5 a 1. “Agora já estou um pouco mais por dentro dos nomes.”

Brobbey também marcou na partida vencida por 1 a 3 contra a Tunísia, no grupo F da Copa do Mundo. O ex-jogador do Ajax não marcou contra o Marrocos e, assim como seus companheiros de equipe, precisa voltar para casa mais cedo após a dramática disputa de pênaltis.