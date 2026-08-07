A ministra da Família e dos Serviços Sociais da Turquia, Mahinur Özdemir Göktaş, comentou a transferência do craque egípcio Mohamed Salah para o Trabzonspor, em um negócio de transferência livre.

Segundo o site turco "61saat", Mahinur Özdemir Göktaş é uma das apoiadoras do clube turco Beşiktaş, considerado um rival feroz do time cuja camisa o faraó egípcio passou a vestir recentemente.

A ministra, conhecida por torcer pelo Beşiktaş, havia declarado apenas uma semana antes, quando o nome de Salah era associado ao clube preto e branco: "Espero que Salah se junte ao Beşiktaş".

Seu novo comentário veio durante sua participação em um evento, quando foi questionada sobre o fechamento do negócio pelo Trabzonspor, e ela disse: "Sinto-me decepcionada. Apenas uma semana atrás estávamos falando sobre isso, e diziam que o Trabzonspor estava perto de contratá-lo".

E acrescentou a ministra turca: "Ao menos ele está vindo para a Turquia e vai erguer nossa bandeira. O Trabzonspor é nosso e o Beşiktaş é nosso, e que vença o melhor time".

E continuou: "O povo turco adora Salah, desejávamos que ele vestisse a camisa do Beşiktaş, e agora ele vestiu a camisa do Trabzonspor, esperamos que seu caminho seja aberto e que ele tenha um bom desempenho aqui".

O capitão da seleção egípcia assinou um contrato de duas temporadas com o clube turco, até o verão de 2028, aparecendo em seguida no gramado vestindo a camisa de número 10, ao lado do presidente do clube, Ertuğrul Doğan, em uma cerimônia de apresentação excepcional que roubou a atenção do meio esportivo mundial.