Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1080704670.jpgDepo Photos

Traduzido por

Ministra turca comenta a transferência de Salah para o Trabzon: sinto-me decepcionada!

Mercado da bola
M. Salah
Trabzonspor
Besiktas
Campeonato Turco
Egito
Turquia

Ela desejava a ida de "Mo" para este clube

A ministra da Família e dos Serviços Sociais da Turquia, Mahinur Özdemir Göktaş, comentou a transferência do craque egípcio Mohamed Salah para o Trabzonspor, em um negócio de transferência livre.

Ingressos para os jogos do Trabzonspor no Campeonato TurcoCompre seu ingresso agora!

Segundo o site turco "61saat", Mahinur Özdemir Göktaş é uma das apoiadoras do clube turco Beşiktaş, considerado um rival feroz do time cuja camisa o faraó egípcio passou a vestir recentemente.

A ministra, conhecida por torcer pelo Beşiktaş, havia declarado apenas uma semana antes, quando o nome de Salah era associado ao clube preto e branco: "Espero que Salah se junte ao Beşiktaş".

Liga Europa
Besiktas crest
Besiktas
BJK
Hradec Kralove crest
Hradec Kralove
HRA
Campeonato Turco
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS

Seu novo comentário veio durante sua participação em um evento, quando foi questionada sobre o fechamento do negócio pelo Trabzonspor, e ela disse: "Sinto-me decepcionada. Apenas uma semana atrás estávamos falando sobre isso, e diziam que o Trabzonspor estava perto de contratá-lo".

E acrescentou a ministra turca: "Ao menos ele está vindo para a Turquia e vai erguer nossa bandeira. O Trabzonspor é nosso e o Beşiktaş é nosso, e que vença o melhor time". 

E continuou: "O povo turco adora Salah, desejávamos que ele vestisse a camisa do Beşiktaş, e agora ele vestiu a camisa do Trabzonspor, esperamos que seu caminho seja aberto e que ele tenha um bom desempenho aqui".

Ingressos para os jogos do Trabzonspor no Campeonato TurcoCompre seu ingresso agora!

O capitão da seleção egípcia assinou um contrato de duas temporadas com o clube turco, até o verão de 2028, aparecendo em seguida no gramado vestindo a camisa de número 10, ao lado do presidente do clube, Ertuğrul Doğan, em uma cerimônia de apresentação excepcional que roubou a atenção do meio esportivo mundial.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google