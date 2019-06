Ministério Público anuncia investigação sobre dirigentes do Cruzeiro

Atual gestão do Cruzeiro é alvo de investigação criminal do Ministério Público de Minas Gerais. Averiguação ainda está em fase inicial

O Ministério Público de Minas Gerais anunciou, na tarde desta quarta-feira (26), que instaurou procedimento investigatório criminal para apurar possíveis irregularidades cometidas pela atual gestão do . O clube ainda não se manifestou sobre o caso.

Por meio de seu perfil no Twitter, o MPMG informou que o caso ainda está em fase inicial, mas já há documentos em posse de promotores do estado de Minas Gerais.

"O Ministério Público instaurou procedimento investigatório criminal para apurar possíveis irregularidades praticadas por dirigentes do Cruzeiro Esporte Clube. As investigações estão em fase inicial", escreveu por meio de seu perfil no Twitter.

O Cruzeiro foi acusado de cometer irregularidades em transações realizadas na última temporada. Entre elas, está a cessão de 20% dos direitos econômicos de uma criança, que tinha 11 anos à época. Foram cedidos percentuais de outros oito atletas. A Polícia Civil de Minas Gerais também abriu inquérito por suposta lavagem de dinheiro.