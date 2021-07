Minas Gerais libera volta de público aos estádios, mas só em região com menos restrições

A Federação Mineira de Futebol liberou os estádios com público após pedido do Ipatinga, que disputa o Módulo 2 do Campeonato Mineiro

Uma luz no fim do túnel. A volta de público nos estádios de futebol está autorizada pelo governo de Minas Gerais em cidades que estão na onda verde, categoria menos restritiva do programa Minas Consciente.

Atualmente, apenas a região do Vale do Aço tem a liberação. Pela decisão, o estádio Ipatingão, que fica a cerca de 230 km de Belo Horizonte, estará apto a receber torcedores a partir deste sábado (10).

"A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que a cidade de Ipatinga, na macrorregião do Vale do Aço, entra para a Onda Verde do plano Minas Consciente neste sábado (10/07), conforme as deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19 desta semana. Neste estágio do plano são permitidos eventos, incluindo jogos de futebol, sem limite de público, contando que sejam respeitadas todas as regras de prevenção à COVID-19, incluindo o distanciamento social mínimo de 4m² por pessoa, além do uso de máscara e higienização", disse o secretário de saúde de Minas Gerais, Fábio Bacheretti.

O Programa Minas Consciente tem quatro classificações: verde, amarelo, vermelho e roxo. A região Central, onde está inserida a capital Belo Horizonte, está na amarela. Com isso, Mineirão e Arena Independência, por exemplo, ainda não têm autorização para público.

A Arena Independência segue sem poder ter público (FOTO: Bruno Cantini/Atlético-MG)

"O Minas Consciente já prevê a realização de eventos pelos critérios sanitários de distanciamento e número de pessoas por evento. Na onda vermelha, o máximo são 30 pessoas. Na amarela, 250 pessoas. E, na verde, não há o limite por pessoas, mas é exigido o protocolo que inclui o uso de máscara, a higiene das mãos e o distanciamento mínimo", acrescenta o secretário.

Na última semana, o Ipatinga Futebol Clube, que disputa o Módulo 2 do Campeonato Mineiro, solicitou à Federação Mineira de Futebol a liberação de público. A prefeitura da cidade aprovou um decreto que diz que o estádio poderá receber público limitado a 15% de sua capacidade total, que é de 22 mil torcedores.

Antes de liberar o público de vez, porém, a FMF ainda fará uma consulta a CBF. Não será, então, uma decisão unilateral do governo do estado.

Reunião nesta sexta-feira

O presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, irá se reunir nesta sexta-feira (9) com o secretário de saúde de Minas Gerais, Fábio Bacheretti, para discutir o retorno do público aos estádios de futebol.

No entanto, o jogo entre Ipatinga e Tupinambás, neste sábado, marcado para o estádio Ipatingão, ainda será sem presença de público devido à falta de tempo hábil para organização.

Além disso, o Ipatingão está sem laudos de Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária.

Ipatingão já foi casa dos grandes de MG

O estádio Ipatingão, que teve a liberação do governo estadual para volta de público em jogos de futebol, já recebeu vários jogos dos principais times de Minas Gerais: Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG.

Entre os anos de 2011 a 2013, na época das reformas no Mineirão e Independência, as equipes precisaram deixar Belo Horizonte e, diante disso, utilizaram alguns estádios do interior. Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Ipatingão, no Vale do Aço, e Parque do Sabiá, em Uberlândia, foram os escolhidos.