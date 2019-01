Militão entre as prioridades do Real Madrid

Marca aponta empenho dos merengues em contratar o zagueiro brasileiro do Porto

Éder Militão é a grande prioridade do Real Madrid, de acordo com o jornal Marca. A publicação aponta nesta quarta-feira (9) que o zagueiro do Porto pode chegar ao Santiago Bernabéu ainda em janeiro.

"Militão é um central que se destaca pela rapidez e contundência, mas destacou-se sobretudo pela sua adaptação ao futebol europeu. Chegou ao FC Porto e assumiu a titularidade no centro da defesa, apresentando grande rendimento, que serviu para chamar a atenção dos grandes da Europa", resumiu o jornal.

Mais artigos abaixo



Foto: Getty Images

Ainda segundo o Marca, o Real está disposto a pagar 42 milhões de euros da cláusula do jogador. Além do mais, Pepe pode facilitar a transferência do brasileiro. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Ex-São Paulo, Militão chegou ao Porto no início da atual temporada, por 3,5 milhões de euros, assinando um contrato válido até junho de 2023.