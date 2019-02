Militão é afastado do Porto após noite em balada

Jogador foi barrado pelo técnico Sérgio Conceição após ser flagrado em boate até às 5h da manhã

Realizando uma grande temporada no Porto, Éder Militão foi barrado pelo técnico Sérgio Conceição, após ser flagrado em uma balada em Portugal até ás 5h da manhã.

De acordo com os jornais locais, o brasileiro infringiu o regulamento interno do Porto depois de ir ao aniversário do amigo Luizão, também jogador, do time B do Porto.

Com a punição, Militão está fora da lista de relacionados para o confronto diante do Tondela, nesta sexta-feira (22), pelo Campeonato Português.

Vale destacar que o defensor é alvo do Real Madrid, que está disposto a pagar a multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 210 milhões) na próxima janela de transferências.