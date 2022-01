Militão consolida sua "candidatura" a líder do Real Madrid

Após os xerifes Fernando Hierro e Sergio Ramos, o brasileiro Éder Militão vem desempenhando a função do líder defensivo e de grupo que o Real Madrid via faltar no elenco, e está bem próximo de conquistar definitivamente esse posto.

No duelo contra o Getafe, na derrota do Real por 1 a 0, Miitão falhou e deixou a bola sobrar nos pés de Unual. Enfrentando o Alcoyano, em jogo válido pela Copa do Rei, Militão demonstrou maturidade e cresceu novamente sem se deixar abalar pela partida anterior, marcando o primeiro gol do confronto e comandando a parte defensiva da equipe na vitória por 3 a 1.

Seu companheiro de posição, Alaba, era o mais indicado a posição de "xerife", mas a confiança e ousadia de Militão têm sido essenciais para o time seguir bem e se tranquilizar com a zona de defesa. O brasileiro, inclusive, arrisca na área ofensiva e aproveita para arriscar em alguns momentos, auxiliando no ataque.

Um líder como Militão vai levantar ainda mais a moral do Real Madrid, que já vem sendo um time mais competente e consistente nos últimos tempos. Além da habilidade de Benzema, Vini Júnior e outros atletas de referência, a personalidade do zagueiro irá somar com a influência desses outros atletas dentro e fora de campo.