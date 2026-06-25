Milão, ligação entre Amorim e Leão

O futuro de Rafael Leão no Milan ainda está por se definir. O português havia anunciado que queria sair, mas a chegada do compatriota Ruben Amorim ao comando da equipe pode ter mudado o panorama. O novo técnico do Rossonero trocou uma breve ligação de cortesia com o jogador nascido em 1999; os dois, no entanto, não falaram sobre planos, adiando o assunto para depois da Copa do Mundo.





AS PALAVRAS DE LEO - Estas foram as declarações do português antes da Copa do Mundo: “Tenho orgulho de ter jogado no Milan, mas agora quero um novo capítulo; espero mudar de campeonato. Dei o meu melhor pelo Milan, o clube me deu tudo, mas me sinto pronto para um novo time, uma nova liga e um novo desafio. No Milan foi um período maravilhoso, mas acabou.”



