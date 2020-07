Milan x Juventus: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico italiano será disputado nesta terça-feira (7), pela 31ª rodada da Serie A; veja como acompanhar ao vivo na internet

Clássico italiano na área! Após abrir sete pontos de vantagem para a , a líder visita o na tarde desta terça-feira (7), às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada da . A partida não terá transmissão ao vivo no , mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Milan x Juventus DATA Terça-feira, 7 de julho de 2020 LOCAL San Siro - Milan, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida não terá transmissão ao vivo Brasil. Na Goal, você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MILAN

Embalado com a boa vitória sobre a Lazio por 3 a 0, o Milan deve entrar em campo contra a Juventus com a mesma formação do sábado (4) passado.

Lesionado, Samu Castillejo poderá ser substituído por Saelemaekers, de apenas 21 anos.

A equipe comandada por Stefano Pioli aparece na sétima posição, com 46 pontos, e luta por uma vaga na .

JUVENTUS

Mais líder do que nunca, a Juventus goleou o por 4 a 1 na última rodada e abriu sete pontos de vantagem para a Lazio, que aparece na segunda posição.

Para o clássico, o técnico Sarri não poderá contar com Paulo Dybala e Matthijs de Ligt, suspenso. Gonzalo Higuaín e Daniele Rugani podem entrar em campo.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Saelemaekers, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Paquetá, Ibrahimovic.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Milan Campeonato Italiano 1 de julho de 2020 Lazio 0 x 3 Milan Campeonato Italiano 4 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Milan Campeonato Italiano 12 de julho de 2020 16h45 (de Brasília) Milan x Campeonato Italiano 15 de julho de 2020 14h30 (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 3 Juventus Campeonato Italiano 30 de junho de 2020 Juventus 4 x 1 Torino Campeonato Italiano 4 de julho de 2020

Próximas partidas