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Milan, você viu Athekame? Início excelente do francês com o Lyon de Fonseca

Milan

O lateral suíço Athekame deixou o Milan no verão passado para se transferir para o Lyon por empréstimo seco

A grande noite de Athekame. Na grande vitória por 4 a 0 do Lyon sobre o Rennes, chama atenção a atuação de absoluto protagonista do lateral suíço, autor do gol do momentâneo 3 a 0 e de muitas arrancadas pelo seu corredor. Fonseca é certamente uma parte fundamental por trás do início de temporada espetacular do suíço (2 gols e 1 assistência em 5 partidas); entre os dois, o entrosamento foi praticamente automático.


Sorri o clube francês, que pode curtir um jogador em grande crescimento: a aposta do verão passado está rendendo os dividendos esperados. E o Milan? Certamente, por parte do clube, há satisfação pela evolução do suíço sub-21, assim como pela fórmula que não prevê opção de compra. A escolha de deixá-lo partir para uma nova experiência foi tomada por Amorim em primeira pessoa, com total aprovação de Cardinale, para liberar vagas na lista.


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