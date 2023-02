Milan x Torino ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (10), no San Siro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Milan recebe o Torino na tarde desta sexta-feira (10), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no Star+, na internet.

Depois da derrota para a Inter de Milão por 1 a 0, o Milan acumula três derrotas consecutivas e agora busca reencontrar o caminho da vitória. Nos últimos sete jogos na temporada, foram cinco derrotas e dois empates.

Zlatan Ibrahimovic, afastado dos gramados há oito meses, voltou a treinar após uma lesão no ligamento cruzado anterior. Assim, o sueco pode aparecer no banco de reservas, com Rafael Leão no time titular ao lado de Olivier Giroud no ataque.

Do outro lado, o Torino, com 30 pontos, vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. Sem Pietro Pellegri, Antonio Sanabria, Demba Seck e o artilheiro Yann Karamoh estão na disputa para começar entre os titulares.

Em 187 jogos disputados entre as equipes, o Milan registra 73 vitórias, contra 47 do Milan, além de 67 empates. No último encontro, válido pelas oitavas de final da Coppa Italia 2022/23, o Torino venceu na prorrogação por 1 a 0 após empatar no tempo normal sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável Torino: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Aina, Linetty, Vieira, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Escalação do provável Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Calabria, Pobega, Tonali, Krunic, Hernandez; Leao, Giroud.

Desfalques

Torino

Pietro Pellegri, com problema na coxa é desfalque certo.

Milan

Ismael Bennacer, Fikayo Tomori e Mike Maignan estão fora.

Quando é?