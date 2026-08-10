O Milan trabalha para reconstruir seu elenco e busca formar uma equipe coesa que facilite a missão de seu novo treinador, Ruben Amorim.

Nesse contexto, o clube italiano começou a se interessar seriamente pelo marroquino Zakaria El Ouahdi, para reforçar o lado direito de sua linha defensiva.

Segundo o jornalista italiano Manuel Baiocchini, o Milan se prepara para a possível saída do zagueiro Zachary Athekame rumo ao Olympique Lyon. Apesar de os dirigentes do clube italiano estudarem várias opções para ocupar essa posição, El Ouahdi conta com uma admiração especial graças à constância de seu nível e ao forte rendimento que apresentou no Genk.

O lateral-direito de 23 anos tem contrato com o Genk até junho de 2028. Seu nível contribuiu para a valorização de seu preço de mercado, atualmente estimado em cerca de 17 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt.

O jogador de Marrocos saiu de uma temporada extremamente bem-sucedida no plano individual com o clube belga, depois de ter disputado 43 partidas em todas as competições na última temporada, nas quais marcou 12 gols e deu 6 assistências.

Esses números são chamativos para um zagueiro que atua na posição de lateral, pois confirmam sua grande capacidade de oferecer contribuição ofensiva, além de explicarem o interesse de vários grandes clubes europeus por seus serviços.

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