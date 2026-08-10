O Milan trabalha na reconstrução do seu elenco e busca formar um time coeso que facilite a missão do seu novo treinador, Ruben Amorim.

Nesse contexto, o clube italiano passou a se interessar de forma séria pelo marroquino Zakaria El Ouadhi, para reforçar o lado direito da sua linha defensiva.

Segundo o jornalista italiano Manuele Baiocchini, o Milan se prepara para a possível saída do defensor Zachary Athekame ao Olympique de Lyon. E apesar de os dirigentes do clube italiano estarem estudando várias opções para preencher essa posição, El Ouadhi conta com uma admiração especial graças à constância do seu nível e ao forte rendimento que apresentou pelo Genk.

O lateral-direito, de 23 anos, tem contrato com o Genk até junho de 2028. O seu nível contribuiu para a valorização do seu preço de mercado, atualmente estimado em cerca de 17 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt.

O jogador de Marrocos saiu de uma temporada extremamente bem-sucedida no plano individual com o clube belga, após disputar 43 partidas em todas as competições ao longo da última temporada, nas quais marcou 12 gols e deu 6 assistências.

Esses números são chamativos para um defensor que atua na posição de lateral, pois confirmam a sua grande capacidade de oferecer contribuição ofensiva, além de explicarem o interesse de vários grandes clubes europeus nos seus serviços.

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