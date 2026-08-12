Milan: Modric voltou à Itália vindo da Croácia em um voo low cost

Depois do fim da turnê pela Austrália e Indonésia, Ruben Amorim concedeu alguns dias de descanso aos seus jogadores, que voltarão a treinar hoje à tarde em Milanello. Luka Modric decidiu passar esse tempo livre com a família na Croácia, mais precisamente em Zadar, onde tem uma propriedade imobiliária na qual gosta de passar seus momentos de relaxamento. Para voltar à Itália e ser pontual para a retomada dos treinamentos, o craque croata pegou ontem à noite um voo low cost da Ryanair e aterrissou em Malpensa depois da 1h da madrugada.





QUE DIFERENÇA - Quem informa é o gazzetta.it , que acrescenta que Modric viajou sozinho, sem a família, e, apesar do horário tardio, não se esquivou dos inevitáveis pedidos de selfies e autógrafos por parte de quem cruzou com ele tanto a bordo quanto no aeroporto. Trata-se de um episódio bastante curioso que acontece nos dias em que Mike Maignan e Adrien Rabiot viraram assunto pelo modo como foram administradas as férias extras.